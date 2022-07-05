Hiking 多功能外套女款，6180元。（lululemon提供）

Hiking 多功能褲，6980元。（lululemon提供）

LiftOS Hiking 後背包，6980元。（lululemon提供）

運動單品若能著重機能性兼顧外觀，就能吸引消費者埋單。加拿大休閒運動服飾品牌lululemon 於今夏推出首個Hike系列，各種多功能產品包含方便收納、防水等，期望賦予每一位穿著者能盡情享受戶外活動。

lululemon Hike 系列以「平衡」為核心，結合多功能性與適應性，以舒適性為方針同時兼具美感；具備三大頂尖性能「方便收納」、「適合多種天氣情況」、「多重穿法」，包含各種男女款式，多種長短袖上著、外套、背心、長短褲裝，亦有能下水的衣著、背包與水壺配件等選擇。為了讓旅人們能夠靈活應對旅途中的瞬息萬變，採用延展性佳、排汗乾爽的面料，更擁有方便收納、可調節式的功能，訴求不受限地移動；部分產品有可收緊的下襬抽繩、網面布料、拉鍊設計等細節，方便活動又同時保持涼爽透氣。

考量到旅途中的變化莫測，亦有具備特殊多重用途，能作為泳衣使用的運動內衣與短褲，專為陸上與水上的冒險而生；此外，本次特別推出LiftOS Hiking 後背包，採用了創新專利LiftOS技術，能夠有效調整重力分佈，緩解戶外旅行中的負重壓力。

lululemon 設計暨概念資深副總裁Ben Stubbington表示：「我們推出Hike系列，讓熱愛戶外活動的人們藉由沉浸於大自然之中，在旅途上與親朋好友及社區間彼此交流，感受身心平靜。」