在經濟部技術處科技專案的支持下，金屬中心開發「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」，為不銹鋼產業開發高值產品。（金屬中心提供／林瑞益高雄傳真）

為提高建築產品的堅固性，金屬中心與扣件大廠慶達科技共同合作，積極開發「高強度一體式不銹鋼鑽尾螺絲」，導入金屬中心研發的不銹鋼表面硬化處理技術，讓螺絲更加耐用，甚至可鑽通鋼板，不只為業者搶下國際訂單，也躋身世界一流。

歐盟於2013年頒布的建築產品法規（CPR）要求建築物使用年限25年以上者，外露扣件需使用不銹鋼材質。而早期建築扣件多以碳鋼為主，鑽孔、攻絲、固定、鎖緊一次完成，雖大幅節省施工時間，也因為長期暴露在外容易鏽蝕，危害建築安全。

目前市售的建築扣件，多採用碳鋼與不銹鋼銲接而成的雙金屬鑽尾螺絲，不僅有碳鋼的硬度，同時也擁有不銹鋼的耐蝕性，但加工程序較繁複，且可能存在銲接處易斷裂或碳鋼段易銹蝕等風險，為改善前述問題，各界仍積極尋求更完善的解決方案。

沃斯田鐵系不銹鋼材料是現今應用最廣泛且具高耐蝕性的金屬材料，欲發展成高附加價值產品，需先解決不銹鋼硬度不夠、耐蝕性劣化與量產性不足等問題，在經濟部技術處支持下，金屬中心開發「不銹鋼耐蝕暨表面硬化系統設備」，藉由氣體活化的方式將不銹鋼的表面改質來提高硬度，使表面硬度超過HV 1200，遠高於一般碳鋼。

台灣扣件產業為高度出口導向，是全球第三大螺絲螺帽出口國，慶達科技公司副總邱聖麟表示，慶達科技有超過30年螺絲製造經驗，專業生產各種緊固件和螺絲，並擁有多項專利產品。雙金屬鑽尾螺絲也為其主力產品之一，廣泛應用於建築結構，在市場上很受歡迎。