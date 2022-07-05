警方還在車上查扣改造手槍1枝、子彈13顆。(蘆洲警分局提供)

警方發現車上藏有三級毒品卡西酮咖啡包3包、第三級毒品K他命1包。(蘆洲警分局提供)

蘆洲男欠三萬遭人擄走 歹徒被圍捕還衝撞警車全遭壓制

新北市蘆洲區日前發生一起擄人案件，有名男子疑似因欠債，竟當街遭人擄走，警方獲報後立刻成立專案小組追緝，不到2小時便成功逮捕5名犯嫌，並在作案車輛查獲改造手槍以及毒品，後又逮捕一名共犯，訊後全遭警方依刑法槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由、妨害秩序、妨害公務罪，移送新北地檢署偵辦。

事發在6月26日凌晨4時5分許，蘆洲警接獲報案，指稱蘆洲區中原路有人在打架，警方趕抵現場後一度沒有發現，而現場則有一名25歲的林姓女子，便先帶回派出所釐清案情。

經調查後，發現是名29歲的黃姓男子遭人強行擄上車帶走，隨後警方立刻成立專案小組進行追緝，警方擴大調閱監視器後，循線在樹林區民和街上發現做案車輛的蹤跡，在當天凌晨5時40分趕抵現場進行圍捕，犯嫌發現警方時一度駕車衝撞警車試圖逃脫，但最後仍被警方壓制。

警方一共逮捕5人，分別是22歲的主嫌蔡男、22歲的游男、25歲的樊姓男子以及一對未成年的兄弟檔，並從車上查扣改造手槍1枝、子彈13顆及第三級毒品卡西酮咖啡包3包、第三級毒品K他命1包，全數帶回偵辦，警方也發現先帶回所的林女也是知情共犯，一併逮捕調查。

警方逮捕蔡嫌等人後，一度沒有發現黃男的蹤跡，蔡嫌供稱途中就已經將黃丟包，黃男隨後也在當天早上11時26分到案說明，所幸他僅受到輕傷，並無生命危險。

據了解，黃男從事自由業，由於欠蔡男約3萬元，對方才夥同另外4人將黃男綁走討債，而林女雙方都認識，懷疑是她將黃男騙出，另外蔡男有妨礙秩序、妨礙自由等前科。

全案依違反刑法槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由、妨害秩序、妨害公務罪，訊後移送新北地檢署偵辦。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！