70歲老戲骨演員李立群，近年來移居大陸生活，前陣子因上海封城近2個月，整天關在家中心情太苦悶，熱愛拍抖音分享隔離日常，日前他一等到上海解封便回台灣，沒了劇組日夜拍攝轟炸，準備過上退休生活，無事一身輕的他心情大好，人在異鄉想得總是特別多，回家給他一種安慰感。

3日，李立群時隔1年4個月搭機返回台灣，思鄉的他，看著住宅內的每一處，逐漸喚醒久違的家中記憶，他也向大家訴說長年在外的「漂泊感」，直言道，「年紀大的游子，很珍惜這種回家的感覺，那種飄搖的需要一種安慰」，並說回家給他內心安慰，「金窩銀窩不如自己的狗窩，回到窩裡好多回憶都回來了。」

李立群透露，他年紀已經70歲了，這次回台就是要退休，這次脫離劇組日夜拍攝環境，要好好休息一下，接著話鋒一轉，也提及住1年多會再去大陸，「我對大陸情感太深了，等疫情過後，來來去去方便，會再來探親、看朋友」，隨後伸伸懶腰，拿起珍藏印尼沉香木槌背，昔日寶貝重回手中，顯得心情格外愉悅。

諸多粉絲見他重新回家，都紛紛替他感到高興，直喊：「吃了睡，醒了發抖音是多麼幸福的事」、「老爺子很活躍，天天都很開心」、「李老師回到家裡高興了」、「自己家總是最好的，說話都好精闢呢」、「主要還是回家心放下來了，做什麼心理都舒坦」、「可愛的李老師回家了請吃飯不」。