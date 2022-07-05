香港女星張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，生下2個2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，小孩將來是否會出道外界相當關切；除了前夫是藝人外，她的弟弟張柏文其實20年前就出道，但星途不順還淪落開計程車，日前曬近況自曝將復出拍戲，引起熱議。

張柏芝的親生弟弟張柏文現年37歲，3日他在個人社群平台PO文，曬出一張和3男星的合照，寫著「一個可愛三個帥」，畫面中由左至右分別是張柏文、楊明、唐文龍和李嘉；除了張柏文其餘都是香港無線台常見的演員，當地觀眾都相當熟悉。

張柏芝親弟弟張柏文（圖中）20年前就出道，但星途不順，一度改行開計程車謀生。(圖/ 摘自微博)

據悉，這張照片是他們拍戲的花絮照，張柏文本人透露，和其他3人「在戲裡面是出生入死的那一種」，讓網友更好奇在拍哪部劇，被問「拍那部《一舞傾城》嗎」，他沒否認只用一個遮嘴笑的表情符號回應。

張柏文（圖左一）日前曬近況自曝將復出拍戲，引起熱議。(圖/ 摘自張柏文抖音)

張柏文其實在20年前就出道當藝人，但沒有像姊姊張柏芝一樣順遂，所以還得靠姊姊在經濟上支持他；不過，姊弟倆曾鬧翻，張柏芝更氣得停止金援，讓他只能去開計程車賺錢謀生。只是張柏芝很快就原諒弟弟，不僅買車給他工作，有機會還會拉張柏文公開同台亮相，增加曝光機會。