台北市第一果菜中繼批發市場臨批場日前才傳出停電、積淹水情事，造成上百家攤商嚴重損失，近日又因午後雷陣雨狂轟，5日再度出現嚴重漏水的情況，市議員劉耀仁接獲攤商陳情，批評市場雨後淪為水鄉澤國、像漂漂河，要求市府全面改善排水系統並賠償攤商損失。

斥資超過160億元的「第一果菜（含堤內中繼）暨萬大魚類批發市場改建案」，其中農中繼市場已於今年3月完工，水果零批場已在清明節後搬遷至中繼市場，蔬菜零批場則在6月端午節左右搬遷完畢，卻屢傳出攤商抱怨中繼市場漏水嚴重，難以做生意的消息。

劉耀仁今在臉書秀出一張照片，揭露下午強陣雨後一果中繼市場嚴重漏水的真實樣貌，他質疑，由於5月26日就曾發生嚴重漏水，因此自己也在市政總質詢時，強烈要求過新建工程處，若非颱風就不能再發生這種狀況，工務局長林志峯也當場做出承諾。

劉耀仁批評，沒想到過了1個月，下了2天午後雷陣雨，市場內部就一片水鄉澤國、像漂漂河一樣，他也要對市府的顢頇表達最嚴正的抗議，要求市府立即針對果菜中繼市場的排水系統做出全面檢視及改善，並賠償攤商損失。

對此，北市市場處指出，本次漏水初判是因瞬間強降雨造成，由於市場天溝設計容許降雨量為100mm／小時，而今日瞬間降雨量為132mm／小時，才導致雨水溢出天溝進而造成市場漏水，後續將全面檢討，視情況增加排水量能。