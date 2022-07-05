新竹因為有竹科加持，近幾年房價水漲船高，連帶影響租屋都相當不容易。一名女網友日前發文抱怨，表示自己一連洽詢了好幾位房東，房子都還沒看，就在電話中慘遭打槍，且房東都說同一句話：「蛤！不是工程師喔？」讓她無奈地上網討拍：「不是工程師又怎麼了！」

女網友在網路論壇《Dcard》上發文，表示自己和男友都在竹北上班，近日想從男友家搬出來共築愛的小巢，才發現「老天鵝啊！租屋也太難了吧」。原PO透露，連續致電7、8個房東，對方卻都回應：「抱歉，只租園區有工作證的喔」、「您做什麼工作？在台元（科技園區）嗎？」「蛤！不是工程師喔！抱歉」，還沒見面就直接被打槍，讓原PO感到非常挫折：「明明我們的工作也正當，收入穩定，而且詢問時也很有禮貌」。

新竹女網友8度租屋慘遭打槍，沒想到房東只想租給「一種人」。(圖/擷取自Dcard)

文章曝光後，不少網友有感而發，留言回應「我在新豐上班，在新豐湖口找房子幾乎都問職業，只租給工程師還蠻多的」、「金山街那邊很多房東也是只租給工程師或是清交學生，簽約都要看證件」、「在園區當PM，房仲或房東問職業，聽到不是工程師，也都不想鳥我」。不過也有網友替房東說話，「如果是我，也想租給工程師耶！」認為工程師的工時較長，回到家裡只會睡覺，且經濟穩定不易拖欠房租，東西壞掉還有能力自己修繕。

而該名女網友最後也補充，房東要把房子租給誰，是他們各自的權利，只是希望在刊登租屋的同時，能直接表明限制哪種類型的租客，減少彼此溝通上的時間。