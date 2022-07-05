汽車動力暨安全零組件大廠智伸科技因汽車零組件營收逐漸回溫，電子及醫療兩事業出貨增長，5日公布6月合併營收8.04億元、上半年合併營收46.28億元，雙雙改寫同期新高。

智伸科表示，汽車產業下半年營運通常優於上半年，加上大陸祭出新能源車下鄉政策、減半徵收車輛購置稅優惠，可望帶動汽車零件主要客戶拉貨力道回升，第三季營運審慎樂觀。

智伸科指出，智伸科電子及醫療兩事業出貨成長，加上汽車零組件營收6月逐步回暖，6月營收8.04億元，月成長13.78％、年增幅9.91％；上半年合併營收46.28億元，年增2.71％，雙雙創同期新高。

智伸科表示，4、5月汽車零組件出貨受中國大陸封城影響較大的兩個月份，儘管智伸科大陸廠維持基本的人力，繼續生產，但物流不順暢、品牌車廠停產等因素，對智伸科汽車事業的營運帶來挑戰，隨著疫情封控逐漸緩解，汽車零組件6月營收明顯逐步恢復成長軌道，加上電子、醫療兩事業6月業績也成長，是6月營收成長的主因。

智伸科表示，依據美國數據分析諮詢公司AlixPartners，針對電動車市場發佈最新報告，預估2028年全球電動車總銷售量占比將達到 33％，2035年全球電動車主要市場銷售將超過傳統燃油車、占比攀升至54％。歐盟也達成協議，2035年起禁售燃油車，這對各大車廠而言，轉型研發、製造電動車是勢在必行。

智伸科指出，6月大陸解封後，激勵車廠復工復產，車廠致力發展新能源車技術，主要客戶Continental、Bosch、BorgWarner等全球主要一階汽車零組件供應商持續看好未來出貨表現，帶動智伸科應用在燃油車、新能源車及電動車所需的汽油高壓泵浦、剎車裝置控制閥以及傳動系統關鍵零組件等出貨力道。

智伸科指出，第二季遭逢疫情蔓延、通貨膨脹、國際局勢多變等黑天鵝，對全球經濟前景增添更多不確定性，但智伸科電子事業部隨著5G、WiFi 6/6E，催升遠距辦公、數位轉型、AIoT等趨勢，工業級固態硬碟規格不斷升級，加上醫療手術器械新品快速滲透市場，雙雙帶動智伸科相關零組件出貨，可貢獻未來營運成長動能。

智伸科強調，智伸科持續針對製程與產品結構進行優化，有助提升整體毛利率及獲利成長動能。下半年汽車產業營運通常優於上半年，加上中國大陸針對新能源車下鄉政策、減半徵收車輛購置稅的優惠政策等刺激消費者購車下，有望帶動主要汽車客戶的拉貨力道回升，助力智伸科汽車事業部營收有機會逐月成長，奠定營運規模放大的基礎，獲利能力也會持續提升，公司有信心創造優於整體產業平均的營運表現。