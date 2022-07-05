距離中秋節還有2個月，高雄英迪格酒店搶先宣布，今年特別與世界麵包冠軍王鵬傑強強聯手，推出獨家限定「盈月流金」中秋禮盒，內含「菠蘿流心芋頭月餅」8入，每盒888元。即日起推早鳥優惠。

高雄英迪格自2022年4月起即與王鵬傑所創立的「莎士比亞烘焙坊」合作，為酒店2樓Wok on the Park全日餐廳的早餐餐檯客製特色麵包，並由專人現場回烤，熱騰騰出爐的冠軍麵包深受客人喜愛。

業者表示，今年中秋佳節再次與王鵬傑攜手合作，特別為英迪格獨家研發「菠蘿流心芋頭月餅」，金黃油亮的菠蘿酥皮層次豐盈，包裹著琥珀色的奶皇流沙餡，鹹香濃郁。

另搭配綿密香甜芋泥與軟Q的麻糬，口感豐富鹹甜交織，芋頭控一吃就上癮！禮盒以花卉圖騰為設計，呈現時尚雅致的風格，具有中秋花好月圓的祝福寓意。

「盈月流金」中秋禮盒由高雄英迪格獨家販售，每盒售價888元，即日起至8月12日預購享有早鳥優惠價858元，另有大宗採購折扣優惠，9月10日前開放官網訂購及電話預訂，訂購專線：07-2721555轉520。