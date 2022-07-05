台南一名患有氣喘且對蝦過敏的13歲男國中生，日前在學校吃營養午餐時，吃了鳳梨蝦球後20分鐘，突然呼吸困難，送醫途中已失去意識，經奇美醫學中心急診醫師診斷為全身性嚴重過敏反應，所幸經及時治療，已順利出院。

奇美醫學中心兒科部主治醫師陳威毓指出，依據國內健保資料庫研究指出，全身性過敏反應相關事件發生率在2001年至2013年間呈現上升趨勢，其中，年齡小於18歲兒童的全身性過敏反應相關事件發生率更顯著。他呼籲，絕對不能輕忽過敏反應，症狀嚴重者，恐導致過敏性休克。

陳威毓指出，這名13歲病患本身有氣喘及對蝦子過敏史，當天因未注意營養午餐菜色，而不小心食用鳳梨蝦球，20分鐘後感到呼吸困難，校護趕緊撥打119送醫，男學生在救護車已失去意識，到院時，皮膚通紅、呼吸急促、嘴唇發紫，診斷為全身性嚴重過敏反應。

經緊急肌肉注射腎上腺素，再給予支氣管擴張劑及注射類固醇，呼吸急促與嘴唇發紫症狀緩解，住院幾天後康復出院。

他說，經過敏原檢測顯示，這名男學生對蝦特異性免疫球蛋白呈陽性反應，除衛教避免食用相關食物，並開立腎上腺素注射筆，建議病患隨身攜帶。

陳威毓指出，可能導致過敏性休克的原因包括藥物、食物及昆蟲毒液；食物引起的過敏性休克，在台灣以海鮮、雞蛋、牛奶較常見，國外則為花生、堅果較多。

陳威毓也提醒，曾發生全身性嚴重過敏反應的兒童，應積極找出誘發過敏可能性物質，加以避免，並應與兒科醫師一同制定緊急就醫計畫，照護者也要及早辨識症狀，快速給予適當處置。