網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼不但經常曬辣照，鬼靈精怪的性格獲得許多粉絲喜愛，日前家族產業贊助台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽，郭鬼鬼身穿殭屍服胸圍傲人，又加碼一張爆乳道士服沒想到被指出是P圖，郭鬼鬼刪除照片後道歉，近日她PO出自己在金曲紅毯的照片，由於當天直播沒有看到她的身影，不少網友懷疑會不會又是P圖，郭鬼鬼發出影片強調，自己是真的有到現場。

郭鬼鬼於3日發文：「到處都是郭鬼鬼the蹭，第三十三屆金曲獎頒獎典禮」，曝光照片中郭鬼鬼站在金曲獎的背板前，似乎是真的走上金曲獎現場的紅毯，她戴著鮮豔的紅色口罩，白色低胸上衣和豐滿上圍相當吸睛。怕被網友誤會P圖，郭鬼鬼也曬出影片喊：「這張不是合成的照，我真的有去金曲獎現場喔」，郭鬼鬼在影片中寫「雨下這麼大，回不了家」，鏡頭一轉她朝側面走去，外面滂沱大雨，幾乎看不清視線，郭鬼鬼走到紅毯邊緣，被雨淋到還晃了幾下，雪白UU跟著狂晃，讓人不免擔心會不會掉出來。

許多網友看到照片紛紛留言：「焦點太大，擋也擋不住」、「這球可厲害了」、「炸開了」、「我好怕你的衣服撐不住啊」、「包不住了！」有粉絲熱情誇讚「阿鬼比美鳳姐更辣」，不過這言論讓網友冷回「沒比美鳳姐紅」，郭鬼鬼看到後也高情商回應「他是陳述事實～美鳳姐我們心中永遠最美的阿嬤！」