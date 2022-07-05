國民黨立委賴士葆。（資料照片）

林智堅被爆料中華大學碩士論文和台灣大學國家發展研究所的碩士論文都有問題，國民黨立委賴士葆指出，林智堅的指導教授陳明通替台大捅的簍子太大，讓台大的招牌蒙塵！

賴士葆在臉書質疑，陳明通指導兩個碩士生論文八成雷同竟然都可以蒙混過關，陳明通這個有夠混的指導教授，首先應該為自己的失職不察導致指導的學生發生學術瞟竊抄襲的醜事鄭重道歉；台大出這樣的指導教授和學生應該出面調查維護校譽！

另外，賴士葆也砲轟，竹科管理局委託中華大學的研究案一魚三吃，最後變成林智堅的碩士論文，裡面的圖表、文獻、附錄高度雷同，連錯字都一樣，這不是林智堅理直氣壯可以硬拗交代了事。

賴士葆強調，林智堅要跳槽桃園選市長，接受媒體獨家專訪，形塑自己是一位外表與政治上近乎潔癖的政治人物。但是從他論文風波來看，評斷政治人物絕不能看說什麼，要看他做什麼，包括過去、現在與未來。