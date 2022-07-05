BWF超級500系列馬來西亞大師賽今天（5日）進行單、雙打資格賽及部分雙打會內賽，資格賽台灣3組人馬出賽，僅男雙張課琦／柏禮維取得會內賽席次。

世界排名第609的張課琦／柏禮維在馬來西亞羽球大師賽資格賽以21比19、21比16擊敗新加坡組合郭俊良／黃廣亮，收下會內賽席位，首輪對上中國大陸世界排名第81組合周昊東／何濟霆，是雙方生涯首次交手。

女單資格賽方面，世界排名第42台灣好手許玟琪16比21、16比21不敵印尼世界第47名瓦妲妮（Putri Kusuma Wardani）；女雙許雅晴／林琬清22比20、14比21、14比21遭印尼組合庫蘇瑪（Febriana Dwipuji Kusuma）／普拉提薇（Amalia Cahaya Pratiwi）逆轉，雙雙無緣會內賽。

大會明天（6日）全面展開會內賽，寶島一哥周天成、一姐戴資穎都會上場，男單世界第4周天成首戰印度世界第29沃瑪（Sameer Verma），兩人過去對壘過2次，贏家都是周天成，比賽預計不早於中午12點；女單世界第2戴資穎則是首戰韓國世界第46名選手沈有振，是雙姝生涯首次對戰，比賽預計4點40分左右登場。