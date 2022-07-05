新光三越副董事長人選多方人馬爭奪，董事吳東進5日在新光人壽南東大樓拆除前夕，回憶30多年前就是在此簽下台日合資契約、籌備新光三越百貨，他強調，副董應由持有38％的第二大股東新光吳家擔任，拿回副董事長合情合理！

吳東進進一步指出，包括新光保全、新光三越等都是在這棟新光大樓成立，至今泛新光集團旗下關企新光三越也是最賺錢的公司，資本額從一開始五億元僅增資一次至十億元，累積至今盈餘轉增資達125億，30年成長12.5倍，每股淨值達30元。

他說，南京東路二段123號新光人壽大樓即將拆除重建，當年是他與日本三越代表在此簽下台日合資契約，並在此籌備新光三越百貨，他話峰一轉「吳東興在世不會讓他兒子造成這種結果」，30多年前「約是我簽，也是我指派吳東興當董事長」，直到吳東興過世前都是任董事長。

他同時提到，以前常董制，他就是四位常董之一，2001年取消常董制後，他至少少拿六千萬，這是讓利，所以這次新光吳家拿回副董「合情合理」，符合商業道德，因為按照股權來派任，現在新光三越由第一大股東日方擔任董事長，副董事長理應由第二大股東、持有38％股權的新光吳家來當，他推薦吳果昇來擔任，吳東昇當台證董事長十年，對輔導上市有經驗「就算是我來當也不奇怪」，儘管日方有人說年紀太大，但就算是現在也比起吳東興年輕，他自承現在沒當董事長，無事一身輕。

新光三越自6月1日股東會改選董事後，連續三次董事會僅確定董事長村上英之、總經理吳昕陽續任，副董事長則因各方人馬爭奪而遲遲未定，持股43％的日方成為關鍵方，一直以來堅持泛新光家族與吳東興家族取得共識的原則下才會選出；吳東進此次趁著新光集團起家厝即將拆除重建，而將30多年前新光三越成立始末回憶一遍，並拿出1989年6月28日與日方合資簽約照片，包括吳東進、吳東興與大伯吳金龍（吳東興之父）與日方三人，並強調至今六人僅剩他一人，只有他才能見證這歷史，並認為日本人不應該造成泛新光意見不合，這麼賺錢的公司不要吵架。