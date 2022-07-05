台股這波慘跌除了電子族群重災，航運股跌幅也相當驚人，不僅投資人哀鴻遍野，帳面一片慘綠，連一些公司也深陷套牢之苦。日前漢來美食買進長榮2天便認賠殺出，如今連多次操作航運股的中環見長榮反彈，也趕緊止血，處分長榮股票3220張，虧損2495萬元。

今（5日）中環公告，自今年6月6日迄今期間，處分長榮3220張股票，均價99.02元，總交易金額約3.1億，處分損失約2495萬元。目前仍持有約6653張股票，金額為7.8億餘元。

同時還公告在今年1月19日至今期間，取得環球晶554張股票，每股平均交易價格546.35元，總交易金額約3億。不過以環球晶今日收盤價428元來看，帳面損失約6500萬左右。

台股近日賣壓沉重，受半導體市場雜音侵擾，權值股台積電接連跌破600元、500元關卡，拖累加權指數一路下跌。航運股不斷破底，長榮、陽明跌破百元關卡不止，一度見7字頭，這兩天逆勢反彈，今日長榮跳漲逾6%，收87.7元；陽明漲近5%，收在82.1元，萬海則小漲0.4%，收在116元。