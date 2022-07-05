50年前越戰經典照《燒夷彈女孩》的主角潘金福，4日到華沙陪同236名烏克蘭婦孺難民搭乘人道包機，飛往加拿大安頓。包機機身上印著當年這張照片，旁邊標語寫著「不要戰爭」（No War）。 (美聯社)

50年前，美聯社記者在越戰前線拍下一張震撼人心的經典照片，照片中9歲越南女童遭燒夷彈嚴重灼傷，赤裸狂跑，成為越戰恐怖象徵。《燒夷彈女孩》（Napalm Girl）主角潘金福，如今是加拿大公民，從事和平工作。4日，她陪同236名在俄烏戰爭中流離失所的烏克蘭婦孺難民，從華沙搭乘人道包機，飛到加拿大安頓。

Kim Phuc, who is known as the "Napalm Girl" from the iconic Vietnam War photograph, has received her final skin treatment with a burn specialist in South Florida 50 years later. https://t.co/tt0chcHb1s — NBC4 Washington (@nbcwashington) July 1, 2022

現年59歲的潘金福說，希望自己的故事和為難民的奉獻，能為世人傳遞和平訊息。在丈夫裴輝全陪同下，潘金福從多倫多出發，到波蘭首都華沙登上包機，護送難民前往加拿大西部薩克其萬省省會勒吉納（Regina）。非政府組織「團結」（Solidaire）創辦人、阿根廷飛行員兼慈善家皮涅羅（Enrique Pineyro），親自駕駛這架波音787客機。

包機載運的這批難民，主要是來自烏克蘭各地的婦女及兒童。自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，已有數百萬烏克蘭人逃離家園。據聯合國統計，有將近550萬名烏克蘭人在歐洲各地的人道救援組織做了登記。而加拿大已核發人道簽證給數以千計的烏克蘭人。

1972年6月8日，當時9歲的潘金福在越南南部遭燒夷彈嚴重灼傷，赤裸著身體痛哭狂跑，逃離被襲擊的村莊。美聯社攝影記者黃公崴拍下照片，名為《燒夷彈女孩》，後來獲得普立茲獎。在載運烏克蘭難民的非政府組織私人包機，機身上便印著這張照片，旁邊標語寫著「不要戰爭」（No War）。

上個月初，在照片屆50年周年之際，潘金福於美國《紐約時報》撰文憶述，當年她和其他孩子在寺廟的院子裏玩耍，突然一架飛機俯衝而下，然後是爆炸、讓人窒息的疼痛。她說，黃公崴救了她的命，拍完照片後用氈子把她裹起就醫。成年後，她逃到加拿大，後來參與創建一個基金會，為受戰爭傷害的兒童提供醫療和心理援助。

當年，潘金福的身體遭受65％灼傷，在醫院裡待了超過1年，終身受持續疼痛及行動受限所苦。上星期，潘金福終於在美國邁阿密由燒燙傷專家完成了第12次，也是最後一次雷射治療。