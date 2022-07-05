星期二，30 個北約盟國簽署了瑞典和芬蘭的入盟協議書，接下來就要等待北約各國的國會批準，這使得土耳其的態度就相當關鍵，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的公開講話時，仍然對瑞典芬蘭庇護庫德工人黨(PKK)表達明顯不滿。

美聯社報導，俄羅斯在2月24日派兵入侵烏克蘭，其中一個理由是阻止烏克蘭加入北約，卻將芬蘭、瑞典推向北約，加劇了俄羅斯的戰略孤立。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)說：「對於芬蘭、瑞典和北約來說，這都是一個歷史性的時刻。」

30位聯盟特使和常駐代表，在上星期的北約峰會上正式批准了芬蘭、瑞典的入會申請，不過這不代表芬蘭、瑞典就已經入會，還需要成員國的議會通過，但成員國之一的土耳其是個不確定因素。

上週，土耳其總統艾爾段警告說，如果兩國未能完全滿足土耳其的要求，也就是沒有交出庫德族恐怖份子，或者包庇那些2016年政變未遂的流亡人員，那麼安卡拉方面，仍可能阻止兩國的入盟。

史托騰柏格認為，土耳其應該不會在最後一刻改變主意。「我們做了北約該做的事，並找到了共同點，只是有一些安全問題需要解決。」

每個聯盟國家都各自有不同的立法程序需要處理，所以即使30國都同意，芬蘭、瑞典仍需要幾個月的時間才能成為北約成員。