證交所表示，精聯電子（3652）5日送件申請股票上市，為今（111）年第7家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。今天在興櫃收盤價為20.75元上漲0.73％，收盤均價為20.65元。

精聯公司負責人為葉佳紋，公司實收資本額7.51億元，主要產品為自動辨識資料收集產品；去年稅前純益7.86億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.03元。