精聯7/5送件申請上市 今年第7家國內上市公司 19:342022/07/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，精聯電子（3652）5日送件申請股票上市，為今（111）年第7家國內公司（不含國內創新板1家）申請股票上市。今天在興櫃收盤價為20.75元上漲0.73％，收盤均價為20.65元。 精聯公司負責人為葉佳紋，公司實收資本額7.51億元，主要產品為自動辨識資料收集產品；去年稅前純益7.86億元，每股稅後盈餘（EPS）為1.03元。 芯鼎 申請掛牌上市 證交所新董座林修銘：台股具長投價值 投資人終會重返台股 證交所董座林修銘：投資人終會重返台股 #精聯 #申請股票上市 #送件申請 #證交所 #精聯電子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 定穎股份轉換下市 8/25再以定穎投控股上市 19:272022/07/01 財經 《證交所》證交所推舉林修銘擔任董座 明天上午交接 16:392022/06/30 財經 林修銘掌證交所 為台股熱灶 04:102022/07/01 財經要聞 證交所董座明上任 就職談話成焦點 17:232022/06/30 財經 證交所永續發展路徑圖產業主題宣導會7月登場 20:232022/06/27 財經 證交所：勿輕信市場不實資訊 04:102022/07/05 證券．權證 《證交所》上品明起可融資融券交易 17:392022/06/29 財經 《證交所》台股不見底 證交所新董座信心喊話 10:582022/07/01 財經 《半導體》芯鼎拚Q4上市 大股東神盾盼綜效 10:482022/07/01 財經 久裕興、圓裕及芯鼎等3家公司 趕在6月底送件申請上市 20:122022/06/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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