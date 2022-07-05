桃園市觀音區公所結合甘泉寺石觀音誕辰慶典，舉辦石觀音文化節推廣客家文化，圖為2019年老揹少體驗。（觀音區公所提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區甘泉寺每年農曆4月22日石觀音誕辰都吸引各地契子契女「回娘家」祈福參拜，今年也有逾千名信眾參與。觀音區公所與廟方結合活動舉辦石觀音文化節，今年原訂國曆5月22日舉辦，因疫情延至7月17日，屆時將有掛貫保平安祈福、入庄遊街、彩繪葫蘆及客家藝文團體演出等活動。

觀音甘泉寺為地方重要信仰中心，昔日以廟宇為中心發展出早期街市，其供奉主神石觀音，因相傳靈驗吸引各地信眾帶著體弱多病或八字坎坷的孩子到此，請求神明認作契子或契女，盼庇佑健康平安，每年石觀音誕辰，契子契女們也會「回娘家」參拜。

為表達對石觀音佛祖的感恩、推廣在地文化，觀音區公所與廟方合作舉辦石觀音文化節，因疫情影響停辦2年又一度延期至7月17日，而在誕辰當天，甘泉寺已依習俗舉辦慶典。

廟方表示，每年固定同天在石觀音誕辰日祈福，廟方會提前發通知給契子契女們，今年有超過1000人參與，相當熱鬧，若因故無法前來，廟方也會代為祈福。

觀音區公所人文課說明，雖誕辰慶典已過，17日當天仍會進行參香受福體驗，讓民眾填寫祈福卡並掛上祈福架，祈求身體健康、兒童平安長大；接著入庄遊街，踏上街道盼保佑闔境平安，隨後可挑戰祈願擲筊，每人限擲1次，允筊即可獲得限量石觀音祈福文創香包。

石觀音文化節也結合創意美學，提供民眾限量彩繪葫蘆DIY，可透過網路或現場報名；另區公所也邀請在地社區協會、國高中社團與宮廟團體等進行客家藝文演出，邀請大家「共下來尞」。