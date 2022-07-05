桃園市楊梅警分局草湳派出所自2020年起因樓舍改建，暫駐位於仁美里的原農田水利會舊大樓，預計今年9月底完工後，可搬回原址辦公。仁美里長花國章盼利用舊大樓空間規畫關懷據點或市民活動中心。市議員李家興邀集桃市府社會局、區公所與警方會勘，經評估場地較不適合，將由警方續租讓交通隊進駐。

花國章指出，草湳派出所遷回原址後，該大樓恐成閒置空間，希望能設置長者關懷據點或活動中心，讓里民有空間可舉辦各式活動，但後來發現空間有限制且沒裝電梯，對長者來說不太方便。

目前仁美里沒有市民活動中心或關懷據點等場所，李家興表示，仁美里不像他處有空間可舉辦書法班、家政班或讓長者跳健康操等，長者活動需一定大小的場地，但會勘草湳所發現，該樓中間有數根柱子，長者在此活動恐有危險。他也提出，埔心後站有塊交通用地，若能變更地目建設市民活動中心就有望解決。

對此，社會局老人福利科說明，日前會勘確認，該場地沒有無障礙廁所與電梯，不是適合長者活動的空間，再加上楊梅分局有意讓交通隊在此辦公，因此已與里長溝通，若要辦活動先另尋他處，日後再評估能否改建為多功能市民活動中心。

楊梅警分局補充說明，草湳派出所原址重建工程預計今年9月底完工，並讓同仁搬回原址辦公，暫駐的大樓則規畫繼續租用，讓楊梅分局交通隊進駐。