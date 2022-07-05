地方選舉將在年底登場，新北地檢署今邀集法務部調查局新北市調查處及北部機動工作站、新北市警察局等單位召開地方公職人員選舉查察期前策略會議，專注查賄制暴。新北地檢署指出，截至今日共接獲14件賄選情資，目前均由檢察官指揮警調追查，盼遏止賄選、暴力介入選舉。

新北地檢署檢察長毛有增今主持會議，他表示，新北轄內人口數及候選人數眾多，現今賄選方式多樣，必須精進查賄技巧、過濾情資，檢方將秉持情資共享精神，與各單位合作，嚴查賄選及暴力、嚴辦境外資金、嚴防假訊息的偵辦原則，全力查賄，讓選舉能夠公平公正完成。

檢察官劉恆嘉也在會中分享「檢舉人身分保密措施」，讓各機關了解從情資提報、製作筆錄到發放獎金的過程，如何保密檢舉人身分，主任檢察官洪三峯也針對選舉查察工作綱領、相關因應作為及精進方向提出報告，並由警政、廉政、移民和憲兵機關針對各區候選人進行選情分析等。

新北地檢署指出，目前已接獲14件賄選情資，正在全力追查，希望民眾勇於出面檢舉不法賄選，除了可獲高額檢舉獎金，也希望遏止賄選情事，維護客觀、公平的選舉環境。