今年以來，大陸因疫情防控措施，已導致多場主辦的國際賽事延期或取消。最新案例是原訂於揚州舉行的2022年世界田聯半程馬拉松錦標賽，該場賽事此前已從3月延期至11月，無奈因疫情影響，活動最終決定取消。

澎湃新聞報導，根據現階段「全球疫情形勢」，世界田聯在與中國田徑協會和揚州組委會共同商議後達成一致，確定取消舉辦今年11月的世界田聯半程馬拉松錦標賽，並決定將2027年3月的世界田聯路跑錦標賽的舉辦權授予揚州。

據新浪體育，世界田徑協會主席感謝揚州賽事組委會和中國田徑協會在籌備舉辦世界半程馬拉松錦標賽方面的出色工作，「很遺憾，今年的半馬世錦賽不能舉行，這不是當地組委會的錯。理事會決定在2027年將另一項賽事的主辦權授予揚州，表明我們對組委會的信任。」

原訂於今年3月27日在揚州舉行的2022年世界田聯半程馬拉松錦標賽，已因疫情延期至11月13日舉行，沒想到最後仍取消。

半程馬拉松錦標賽是世界田聯最高級別的單項賽事之一，目前每兩年一次。2019年11月，在摩納哥進行的世界田聯（原國際田聯）理事會上，中國揚州以全票獲得2022年世界田聯半馬錦標賽舉辦權，是繼2010年南寧承辦後，中國城市再次承辦此項賽事。