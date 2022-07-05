台灣多數景點、車站都設有公共廁所，但若遇到廁所衛生紙用完的情況，那就糗大了。一名男網友在外上廁所時，發現滾筒衛生紙架的上方竟連接著一條黑色電線，發文詢問它的用途為何，有神人指出，電線連接著感應器，可以偵測衛生紙的用量，解決消耗品來不及更換的問題。

一名男網友2日在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，從畫面可見，公共廁所的大型滾筒式衛生紙架上方，一條黑色電線向上延伸，讓他看了一頭霧水，決定發文求助網友，希望可以釣出神人解答這條電線的用途到底是什麼。

照片曝光後，網友們紛紛給出逗趣答案，「收集衛生紙使用數據」、「計數的，超過6圈。門自動上鎖，要投10元門才能打開」、「算你抽幾張，跟你收錢」、「被小孩拉太長說不定可以自動捲回來」、「電擊不小心多拿幾張衛生紙的手，可以提醒大家節省紙張用量」。

也有神人解答，「感應器，讓清潔工人知道廁紙剩餘量」、「裡面會有感應器，可以偵測用量及剩下多寡，提醒清潔人員是否要更換衛生紙」，這樣就能解決消耗品來不及補充或更換的問題。

事實上，資策會數位服務創新研究所團隊於2017年運用NB-IoT技術，設計了紅外線廁紙偵測模組，搭配POC（概念驗證）的方式，可以即時偵測衛生紙使用量。截至2019年底，已於松山機場、大安森林公園、觀光景點，以及台鐵包含台北車站、松山車站、宜蘭車站等全台共20處場域應用。