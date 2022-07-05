羅志祥將在9日登上小巨蛋開唱，期待與粉絲見面。（GR8T Magazine提供）

羅志祥舊傷復發今緊急治療休息，傍晚回歸團隊繼續彩排工作。（經紀人提供）

羅志祥時隔6年將在9日於台北小巨蛋舉辦「2022羅志祥個人演唱會」，同是第5度攻蛋，心情期待，演唱會倒數4天，正密集彩排，豈料他的經紀人5日表示，羅志祥最近密集練舞導致左膝蓋舊傷復發，甚至已經持續痛3天之久，緊急赴醫院治療。

他今天稍作休息後，傍晚曬出繼續彩排行程，直喊：「換更大的場地再練。」他近日全心全意投入在彩排工作，坦言壓力爆棚、心情緊繃，還因為「近蛋情怯」夜夜失眠，他苦笑說，「一躺上床腦中浮現的都是音樂跟舞步，連好不容易睡著都還夢到在彩排」。

身兼演唱會總監的他，不時照料表演外的大小細節，這次開唱前很關心同事、舞者等工作夥伴是否有確診狀況，並透露近期在練舞過程中，發現身邊的舞者們開始陸續確診，幾乎無法全員到齊來彩排，當面對疫情防不甚防時，他相當憂心，只能天天祈禱大家都健康平安。

他為了演唱會呈現最佳狀態，已閉關1個月進行加強版的魔鬼訓練，每天持續練團、練舞超過6小時，加強體能及肺活量，更在閒暇時間勤做有氧、跑步運動，預告將飆唱逾30首經典組曲，大多都是快歌舞曲，因此近期積極訓練體能。

他分享健身秘訣是有氧加重以及刻意不做重量訓練，「想讓身體變得輕薄些，跳舞起來會讓動作更輕盈俐落感多一些」，並鬆口說，屆時2個半小時的演唱會驚喜彩蛋連發，「絕對會讓歌迷心滿意足又快樂地走出小巨蛋。」