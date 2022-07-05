機車上出現昆蟲是不少機車族的日常，不過一名網友曬出一張驚人照片，許多人看了之後紛紛驚呼「整車燒掉」，原來他只是3天沒有騎車，沒想到上頭竟出現密密麻麻的蜘蛛網，不禁讓人看了頭皮發麻。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己最近因為放假都待在家中，期間一直沒有碰過機車，等到上班日準備騎車了才發現，竟然有隻蜘蛛在機車龍頭上結了一張相當密實的蜘蛛網，「當場從腳底麻到頭頂…」，於是上網求助如何處理。

仔細觀察可以發現，雖然僅有一隻蜘蛛，卻結了一張範圍相當大的蜘蛛網，主要分布在龍頭鑰匙座和坐墊附近，左右龍頭也全部慘遭蜘蛛的毒手，甚至連隔壁的機車也受害，蜘蛛網也是不規則的結了一層又一層。

對此，許多網友紛紛回應「這是3年吧」、「一看就知道你惹上千年蜘蛛精」、「放火燒車」、「車直接燒掉」、「放棄這台機車直接炸了吧」、「直接買一台新的」、「這蜘蛛到底是多餓才要佈下天羅地網」、「靠X…放大看，我以為手機螢幕裂了」、「殺蟲劑加賴打，三秒內可以全部清除」。