資深女星況明潔與黃雅珉組成雙人少女團體「城市少女」，更以一曲〈年輕不要留白〉爆紅，是台灣青春偶像元祖，之後她則轉往戲劇和主持領域發展，現年55歲的她狀態也保持得極好；最近況明潔分享在美國柏克萊商學院讀碩士的大兒子畢業，提到他曾瞞著家人替弟弟繳補習費，讓她很驕傲有這麼優秀的兒子。

況明潔學生時期曾和男星庹宗康交往過，出道後連曾國城都曾動心追求但未果；後來她在2011年和談戀愛多年的男友Michael（劉紀軍）結婚，婚後沒有生子，但把對方兩個兒子視為己出，從她臉書經常能看到一家四口溫馨的一面。

據悉，況明潔大兒子是名校清華大學畢業的學霸，2年前更前往美國柏克來商學院攻讀碩士，今（5日）況明潔在臉書報喜訊，大兒子成功拿到柏克萊商學院碩士，可惜的是，她和Michael因為疫情無法去見證美好的時刻，但還是相當為大兒子感到驕傲。

況明潔也憶起大兒子當年從清華畢業後，開始工作賺錢，一邊替自己賺學費，也默默替弟弟繳了不少補習費，而且沒有讓他們知道，「從小Michael就告訴哥哥一定要照顧好弟弟，他默默的做到了，也為弟弟樹立了好的榜樣」；從字裡行間都能看出，況明潔對於大兒子這麼優秀有多引以為傲。

大票粉絲也被況明潔大兒子的舉動暖到，熱情留言盛讚，「很棒很獨立有責任感」、「優秀的爸爸教育出優秀的兒子，當然包括媽媽滿滿愛的能量」、「孩子的成就也是父母的驕傲，很棒的孩子」、「恭喜恭喜，有懂事的孩子」。