44歲氣質女星楊謹華，外貌氣質都是仙女級別，出演夯劇《華燈初上》蘇媽媽一角，重登演藝顛峰，如今已來到了輕熟女的年紀，依舊保持穠纖合度的姣好身材，先前她飛到大陸工作，和丈夫Ben長達3個月沒見面，只靠視訊聯絡感情，6月返台後為電影《民雄鬼屋》跑宣傳，近日她帶著老公、員工一同旅遊，曝光一組和老公一起擠在泳圈的照片，素顏的好狀態和完美身材引起粉絲討論。

楊謹華今日在Instagram發文甜喊：「早安」，並標記「愛情，祝有美好的一天」，楊謹華在去年嫁給圈外老公Ben，結婚半年多仍如膠似漆，讓不少人羨慕夫妻感情。照片中楊謹華和老公在鳳梨泳圈內，她身穿白色滾邊黑底泳衣，將長髮綁成隨性丸子頭，素顏的皮膚狀態看起來白白嫩嫩，和多年前相比幾乎沒有變化。

她在旅行中分享感悟：「去做那些自己辦不到的事，永遠都是好主意！先不急著否定或逃避，試著去做做看，一旦完成那就是超越了自己」，她表示旅遊中有一項水中遊戲比賽，楊謹華要背起丈夫在水中來回跑，她一開始認為自己無法做到，結果最後還是順利完成該比賽，讓她直呼：「先不拒絕，比起來再說，結果都是會令人驚喜的」。

許多演藝圈好友在底下回覆，劉品言留言「可可愛愛」，好友楊祐寧虧她「員外與丫鬟」，網友們也直誇「怎麼玩水還那麼美」、「幸福快樂的夫妻」、「怎麼可以什麼角度都美到冒泡」、「這麼簡單的泳裝，可以穿的這麼漂亮，顏值真的太高了」、「美好的愛情真的能使一個女人變成小女孩的模樣」。