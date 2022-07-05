中市碩頂精密公司未取得衛福部製造醫療器材許可證，在去年1月間被查獲違法生產「安心口罩」醫療口罩，販售近580萬片，不法獲利高達1500多萬元，台中地院依《藥事法》未經核准擅自製造醫療器材罪判黃姓負責人徒刑3月、另3名共犯2月徒刑，均得易科罰金；碩頂罰金10萬元，犯罪所得沒收，可上訴。

碩頂公司未領有衛生福利部核准的製造醫療器材許可證，黃姓負責人於2020年8月起設計印有「防疫口罩捕捉病毒的關鍵原料熔噴布」及「用途：防止飛沫傳遞，過濾微生物、體液及微粒粉塵」等字樣的口罩外盒，交由碩頂公司李姓總經理、周姓會計及頂善公司陳姓行政人員等人，在同年9月起在工廠違法生產「安心口罩」，並對外販售。

黃男等人在2021年1月5日取得製造許可證前，共銷售約579萬餘片違法口罩，不法獲利新台幣1571萬餘元。

黃否認犯行，辯稱「安心口罩」並非雙鋼印口罩，不屬於醫療器材，且碩頂具有醫療器材製造業、販賣業藥商資格，口罩外盒誤用文字，屬於過失。其他3人則辯稱只是依照黃男指示工作。

法官認為，「安心口罩」印有「捕捉病毒」、「防止飛沫傳染、過濾病毒」等文字，符合醫療器材定義，至於外觀是否標註「MD」及雙鋼印，主要是用來區別是台灣製造或國外輸入，並認定黃男有販賣醫療器材犯意。

法官審酌碩頂公司後續在2021年1月5日取得衛福部核發醫療器材許可，依違反《藥事法》，判碩頂公司罰金10萬元，黃男3月徒刑、其餘李、周及陳各2月徒刑，犯罪所得1571萬餘元沒收。