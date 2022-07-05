近期全球經濟受到俄烏戰爭持續、全球通膨壓力升高及主要國家加速升息等因素影響，經濟部指出，下半年全球經濟情勢確有各項變數待持續觀察因應，但我國產業基本面表現佳，出口亦有好表現，經濟部對下半年台灣經濟發展，不受股市短期波動影響，仍維持審慎而不悲觀的看法。

至於7月1日起調漲用電大戶電價後，外界關切是否對產業營運造成衝擊，甚至影響股市波動等等，經濟部表示，上市櫃公司在去年的稅後盈餘達到4兆元的好成績，此次調整影響約僅290億元；電價調整是全球共同的課題，相對競爭對手國的電價漲勢，並不低於台灣，且調漲後我國電價仍是全球數一數二低，台灣產業仍可維持相對競爭優勢。

經濟部指出，從今年5月的外銷訂單觀察，我國供應鏈已擺脫中國防疫封控措施的短期干擾，再創下歷年同月新高（554億美元），揮別4月負成長的陰霾，重新翻紅回到正成長。5月的出口值同樣創下歷年單月次高（420億美元），為連續23個月正成長。

經濟部表示，去年我國民間投資首度突破4兆元，投資率達26.93％，創21年來最高，預估今年可再破5兆元。加上我國半導體產業領先全球，在車用晶片、AI、5G等新興科技應用及數位轉型趨勢下，可支撐我穩定向上發展。

經濟部說明，近期國內股市的波動，主要還是受到國際大環境不確定性影響。多變的國際政經情勢雖是變數，但經濟部會與台灣產業共同合作，審慎因應變數，穩健向前發展。