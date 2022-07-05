郭靜近來忙籌備副業，計畫將開第4間店。（陳俊吉攝）

郭靜近年忙投資滷味副業，日前插旗台北101美食街，5日舉辦開幕記者會，她目前身為《綜藝玩很大》班底，邀來吳宗憲、坤達、柯有倫等人擔任剪綵嘉賓。談到朱俐靜日前不幸離世，曾為福茂唱片同門的郭靜，難過說，一開始完全不敢置信，「看到這個消息太突然。」

郭靜表示，2人之前會在工作場合巧遇，形容朱俐靜個性樂觀，每次見面都帶給大家燦爛的笑容，因此一聽到惡耗，十分傷心。朱俐靜曾在吳宗憲主持綜藝節目《綜藝大熱門》秀出好歌喉，他坦言，之前在節目中見到朱俐靜狀態良好，完全沒看出一點徵兆，聽到朱俐靜病逝，覺得很遺憾，呼籲大家一定要好好照顧身體、定期做健檢，將滿60歲的他，自豪說健檢完全沒紅字，雙眼視力仍維持1.2。

郭靜在4月確診，幸好是輕症，現在沒有後遺症，不過之前健檢發現甲狀腺低下問題，目前控制狀況良好、不需要吃藥抑制。她現在除了忙演藝工作，同時花很多時間、心力籌備滷味店面，即將開設第4家店，成績亮眼。

不過她低調不多談開店所投入資金等細節，表示副業由幾位好友股東合資，雖然現在還沒回本，不過業績穩定成長，她為了開店，親自試味道1年，更發胖6公斤，笑說，幸好現在已瘦身成功。