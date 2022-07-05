國民黨主席朱立倫稱同黨提名高雄市長參選人柯志恩是「陽光女孩」，遭到綠營冷嘲熱諷；對此，已滿60歲的柯志恩聽了也覺得傻眼，只好說女兒才是陽光女孩，自己則是陽光女孩的母親。不過近日媒體紛紛挖出柯志恩過去主持旅遊節目《世界真奇妙》的畫面，曾經真的是「陽光女孩」的青春樣貌令人驚艷。

「柯志恩是陽光女孩？」這個話題最近炒得沸沸揚揚，媒體陸續挖出柯志恩34年前主持台視《世界真奇妙》的照片，只見照片中的柯志恩留著「半屏風」瀏海，堪稱是當年最流行的潮女髮型；畫面呈現的是第60集新舊主持人世代交替的場面，柯志恩、梁旅珠將麥克風各自交到陳瑜禎和謝佳勳手上，完成簡單的交棒儀式，柯志恩也就此卸下了旅遊節目主持人的職務。

而6年前柯志恩剛當上新科立委不久，當時她接受記者採訪時，在桌上放了一張張照片，吸引了眾人目光，那也是柯志恩當年主持《世界真奇妙》留下的珍貴畫面。柯志恩說，2年內就繞了58個國家，自己真的是坐飛機坐到怕了，連丈夫問要去哪裡度蜜月，都回答說「自家後院」，「那時候已經30天坐31趟飛機，已經坐到你聞到旅館的味道都會有一陣子奇怪的感覺」。

《世界真奇妙》1987年完成世代交替，柯志恩(左1)交棒給陳瑜禎(左2)，梁旅珠(右1)交棒給謝佳勳(右2)。（圖／中時資料照）

當年的柯志恩洋溢著青春甜美笑容，完全符合朱立倫給她的「陽光女孩」稱號；曾經去過德國柏林圍牆及邦交國所羅門等多地，柯志恩當時是家喻戶曉的主持人，但遊遍世界各國的她毅然決然轉換跑道，飛赴美國攻讀教育心理學博士，學成歸國後成為淡江大學教育心理研究所創所所長，後來才踏進國會成為當年的政壇生力軍。

柯志恩現在是國民黨智庫執行長，日前更獲得國民黨提名參選高雄市長，她今(5日)正式搬到高雄市，準備將戶籍遷至新興區的親戚家；曾經「四海為家」的柯志恩，現在起將把高雄當成自己的家，她最大的目標就是「用最大誠意、努力和認真，感動自己、感動每一位高雄人！」