近年來論文抄襲的議題屢屢造成社會大眾熱烈討論，不過到底如何定義抄襲，又該如何避免抄襲？其實中研院早在2020年就曾經進行詳細說明，指出共有6大種類，也有9種要點可避免抄襲麻煩上身，「永遠記得標註原始來源」。

中研院曾在2020年7月於臉書發文表示，抄襲的英文「plagiarism」源自拉丁文，意思是綁匪，常見意涵為「取用他人的想法、數據、文字、方法、結果或是軟體等資訊，將其當作是自己的」。

中研院說明，抄襲共6大種類，分別是逐字抄襲、馬賽克抄襲（擷取他人段落時未使用引號）、改寫抄襲、自我抄襲（使用自己過去的內容）、網路抄襲、影像抄襲等。

中研院列出避免抄襲的方法，包括「引用參考書目」、「清楚描述所有資料來源」、「誠實列舉他人對自身研究之貢獻」、「提供註解」、「需要時善用引號」、「改寫原文並清楚註明出處」、「大幅引用須得到原作之出版商或是版權所有人之許可」、「為避免自我抄襲，當使用自己過去的文章時，須得到出版商或版權所有人之許可」、「廣為人知的科學及歷史事實通常不需要標記引用」。