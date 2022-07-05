被譽為「鋼琴女神」的馬來西亞鋼琴家李元玲，不僅擁有亮麗外貌和完美身材，琴藝也是相當精湛，可說是美貌、身材、才華兼具，近日她在社群分享好身材的背後，是如何自虐出來的，讓網友看了都欽佩不已。

李元玲近日曬出多張美照，寫下「鍛鍊已經不容易，但控制飲食更難。無止無休的控制了5年，已經把自律當成生活的一部份」，只見她穿上黑bra搭緊身短褲，秀出渾圓豪乳與纖細蠻腰，腹肌清晰可見，好身材一覽無遺。

李元玲曝好身材背後都是自虐來的。(圖／取自李元玲IG)

李元玲一直過著自律生活。(圖／取自李元玲IG)

有網友詢問她如何雕塑腰線，她也表示自己一直都穿短版上衣、高腰緊身褲和窄身裙，為了確保自己維持腰線，不會因為暴飲暴食導致變胖，並表示：「好身材的背後，其實都是自虐回來的，但也早已習慣」。

另外，她也分享自己的每天吃的食物，「讓自己的味蕾習慣無味精全食」，還有一張「雙手手指瘀血」的照片，坦言是在「硬舉」時，太重導致過度擠壓，才會手指瘀血，看來她對維繫完美身材花了不少苦心。

李元玲（Cathryn Li）曾拜鋼琴家李雲迪門下，因外型亮麗，還擁有前凸後翹完美身材，加上精湛琴藝，還會跳芭蕾舞，讓她在網路擁有高人氣，IG粉絲追蹤數超過234萬，被譽為「鋼琴女神」。