經濟衰退疑慮罩頂，美元指數5日一舉衝破106到106.242，創下2002年12月最高價位。其中歐元兌美元盤中曾重貶1.2％到1.0298，觸及20年最低價位，分析師認為歐元貶至與美元平價，將是時間早晚問題。

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