美元指數衝破106 創2002年12月以來最高紀錄 20:432022/07/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟衰退疑慮罩頂，美元指數5日一舉衝破106到106.242，創下2002年12月最高價位。其中歐元兌美元盤中曾重貶1.2％到1.0298，觸及20年最低價位，分析師認為歐元貶至與美元平價，將是時間早晚問題。 數位存款帳戶 衝破1,174萬戶 核一2號機起動變壓器跳脫 原能會：無輻射外釋疑慮 Fed四官員挺7月升3碼 淡化經濟衰退疑慮 #美元指數 #衝破 #最高紀錄 #經濟衰退 #疑慮 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中鋼掌握新南向機遇 效益顯現 04:102022/07/05 財經要聞 6月外匯存底5,489.63億美元 月增1.09億美元 21:222022/07/05 財經 匯率期貨趨勢專欄－避險需求增 美元指數走揚 04:102022/07/01 證券．權證 《國際經濟》支持迅速升息 聯準會官員：不會導致經濟衰退 12:392022/06/29 財經 衰退疑慮籠罩 本周聚焦就業報告、Fed會議紀錄 09:232022/07/03 財經 藥華藥站上「5字頭」再飆新天價 這幾檔生技股跟著「秀一波」 12:522022/06/29 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數漲勢 有望暫緩 04:102022/07/05 證券．權證 生技熱 藥華藥衝破500元 04:102022/06/30 證券．權證 麥當勞在台38年10大秘密曝 創世界紀錄總公司都嚇到 11:102022/07/03 生活 不用等明年 美國恐怕今年就經濟衰退 09:232022/07/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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