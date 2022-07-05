經濟衰退疑慮罩頂，美元指數5日一舉衝破106到106.242，創下2002年12月最高價位。其中歐元兌美元盤中曾重貶1.2％到1.0298，觸及20年最低價位，分析師認為歐元貶至與美元平價，將是時間早晚問題。