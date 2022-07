民進黨新竹市長林智堅今(5日)被國民黨台北市議員王鴻薇踢爆,他的中華大學碩士論文涉嫌抄襲,風波持續延燒,國民黨發言人黃子哲加碼踢爆林智堅論文封面的英文題目第一個字就錯了,讓Ptt鄉民再次傻眼,直呼:「教授在幹嘛?」

林智堅在中華大學的碩士論文題目為「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」,英文譯為「Evaluatiing the neighboring resident satisfaction of some science park in Taiwan by TCSI」,英文第一個字明顯誤植。

黃子哲表示,林智堅碩士論文題目中的「評估」,英文動詞是Evaluate,動名詞加上ing是Evaluating,林智堅卻翻譯成「Evaluatiing」,多了一個i,明顯就是個錯別字,這樣的碩士論文簡直是個災難。

相關報導經轉發至社群平台Ptt後,立刻引起鄉民的熱烈討論,有鄉民狠酸「多個i又怎樣?就算多了也是民主的i」、「蔡ee、林ii」、「教授在幹嘛?」、「有錯字很正常,但封面就有錯字也太好笑」,也有鄉民痛批「教授也很猛吧?眼睛閉著就讓他過」、「李眉蓁好歹該認的錯有認」、「這太扯啦,題目還能拼錯」。