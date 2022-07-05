台灣一些美食名店做出口碑，能長久經營數十年，但時有所聞因為無人接班而收攤，讓人十分惋惜。一名網友好奇名店通常生意非常好，為什麼第二代會沒有意願接手，認為不合常理，就有人歸納出3個原因，讓店二代不想繼續傳承。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己看美食節目發現一間賣什錦麵的名店，從開店到打烊生意都很好，人潮絡繹不絕，認為有第一代打下基礎，第二代不用從頭摸索就能經營下去，也不用擔心賺不到錢，「這麼好的成果應該是每個小孩都會羨慕想要接收的」，好奇怎麼會有第二代不想接手。

貼文引起網友熱議，不少人認為是不想太累，「從童年假日就被抓去幫忙，長大有能力都想跑」、「出生就在享受了，跟第一代觀念有差」、「累，而且不是每個人都想做餐飲」、「代表家裡有錢，沒有經濟生存壓力，自然選自己想做的」、「品牌打下來放給別人加盟去做就好了」。

也有人回文點出店二代不接班的3大原因，一是「工時長」，老一輩名店可能半夜就在備料，晚上十點才休息；其次是「實權」，兒女只是名義上接班，仍要聽爸媽指指點點，很難做自己想做的。

最後一點則是「錢」，雖然名店賺很多，兒女要真正掌管帳務，可能還是要等爸媽不在了，「很多傳產家庭經營，兒女名為總經理之類的，但還在跟媽媽領一個月三五萬，老一輩要真的放手錢實在很難」。