身兼寫真偶像和限制級插畫家的葉月翼，有著一張清純甜美外貌，但她的筆下作品卻並非五官給人的單純印象，加上社群內容尺度大膽，中間反差引起不少驚呼聲。葉月翼本人經常全身未穿拍照，對她而言換上泳衣拍照，甚至是直接曬出身體部位早就稀鬆平常，本月將出版全裸寫真，火辣圖片讓人想入非非。

葉月翼出身青森縣，高中畢業後到東京上班，在新宿烤肉店當正職，意外被星探發掘，原本是被勸拍攝成人片，但她表示想當寫真偶像，因為她本身就愛好看18禁漫畫，最終於2017年以影片寫真出道，並曾於「2019年度寫真偶像」獲得優秀賞的殊榮，甚至被選為最適合穿制服的寫真女星之一。

除了寫真尺度大膽性感，她的創作才華也不容小覷，Twitter上有不少18禁的插畫，完美線條勾勒出女性身體優美之處，堪比線上日本漫畫家，此外她也經常繪製虛擬動漫人物，而後cosplay筆下性感作品到社群給粉絲觀賞。而社群上也公布幾張濕身照，透出性感迷人的肌膚，再度憑著才華和身體吸住大眾目光。

葉田翼扮女僕模樣清甜可愛。(圖/葉田翼 IG)

葉田翼寫真穿著薄衣透出身體雪白肌膚。(圖/葉田翼 Twitter)

事實上，葉月翼曾受邀日本綜藝節目，透露超愛看18禁漫畫，甚至列出喜愛劇情排行榜，第3到第1名分別為，破麻辣妹書呆子、女邪靈引人發生關係，以及在直播中啪啪啪，其中「破麻書呆子」引起來賓好奇心，見狀她也解釋，1名女生吃遍全班男生，最後竟連書呆子也吃的故事，全程自在討論嬌羞話題。