在筆電電源、桌上型電腦電源等消費性產品出貨帶動下，康舒（6282）6月營收以24.99億元創下歷史新高，第二季營收為66.21億元創歷史新高，上半年營收為127.61億元、年增36.6％。

康舒去年飽受缺料困擾，毛利率高的工業用電源出貨量受到明顯壓抑，去年第二季本業更因為疫情影響菲律賓廠稼動率與缺料的雙重影響下而出現虧損，靠著業外收益挹注而回穩，直到下半年才因為缺料略微緩解帶動營收回溫，康舒也因此在去年第四季以63億元營收創單季歷史新高。

今年第二季雖然部分半導體零組件還是缺料嚴重，不過筆電電源、桌上電腦電源等消費性產品出貨順暢下，康舒繼3月營收以23.36億元改寫歷史新高後，6月營收再度以24.99億元寫下歷史新高，比上個月成長15％，並比去年同期大幅上揚55.82％，累積第二季營收為66.21億元，季增7.83％，年增幅度亦高達34.5％，上半年營收為127.61億元，同樣比去年同期飽受缺料困擾時的營收大增36.6％。

康舒三項主要產品電源、車載電子、綠能中，電源的營收貢獻度高達近九成，車載產品今年開始出貨，營收貢獻度約1％，包括太陽能電廠、燃料電池、台電智慧電表產品在內的綠能，營收占比則約2～3％。

康舒表示，未來幾年將受惠於車用電源、充電樁等新產品挹注，營收年複合成長率目標定在12.65％，重建中的淡水新廠預訂於今年下半年量產，淡水新廠將導入自動化設備與智慧製造，可望大幅提升生產效率。