台北市議員王鴻薇今（5日）指出，新竹市長林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文，內文與同年的竹科報告書內容相似度極高，內容、圖表、引用文獻及附錄也幾乎相同，就連錯字「籃球」寫成「藍球」都錯的一樣。桃園市議員參選人凌濤晚間又爆料，林智堅該篇論文不只抄襲竹科管理局報告，還直接複製貼上2005年12月《品質月刊》文章，連圖都直接引用。

凌濤指出，「林智堅又一抄，一篇論文抄不夠怎麼辦，抄兩篇啊！」林智堅的中華大學碩士論文不只抄襲竹科管理局報告，還直接複製貼上2005年12月《品質月刊》文章，連圖都直接抄。這讓凌濤坦言，「這篇《品質月刊》文章，可以說是補足最後一塊中華大學論文抄襲案的拼圖」。

凌濤隨文附上圖片表示，林智堅論文第二章文獻探討的第一到四節，幾乎全文複製貼上2005年12月《品質月刊》第41卷12期 (2005/12/01)，P52-56「國家顧客滿意指標之發展與建構」（李友錚、賀力行、姜吉生、連秋月），從第二節「國家顧客滿意指標的由來」，到第三節「各國顧客滿意指標簡介」的瑞典顧客滿意指標、美國顧客滿意指標、歐洲顧客滿意指標。

林智堅該篇碩士論文有26700字，複製貼上《品質月刊》文章後，由原先的23450字相同（科學工業管理局發標45萬元的委辦案結案報告，採購案號E961209），加上1679字（品質月刊，2005/12），抄襲內容比率即從87.8%上升到94.1%。

最後凌濤強調，「林智堅的論文東抄西剪，現在可能不僅必須面對竹科局智慧財產權的追討，還有《品質月刊》及『國家顧客滿意指標之發展與建構』作者的抄襲問題，『引用』不代表可以抄襲」。