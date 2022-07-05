女星陳仙梅過去在8點檔電視劇和綜藝上都有好表現，嬌小身材又清新氣質很有觀眾緣，2014年和攝影師先生結婚後，陸續生下2個兒子也淡出幕前，近年小孩長大才慢慢復出拍戲；日前陳仙梅透露先生去海外工作，她獨自照顧2兒，她透露即將滿8歲的大兒子雖然在班上是問題小孩，卻獨力組裝完連她都不會的櫃子，讓她瞬間想通，「找到興趣比讀書更重要」。

3日陳仙梅在臉書上分享生活日常，她透露朋友幫她買了一個櫃子，需要自行組裝，尷尬的是說明書居然是錯的，家裡目前只有她和兩個分別快8歲和6歲左右的小男孩，讓她只有一個想法，「等個大半年，男人海外回來再說」；沒想到大兒子突然自告奮勇，「麻（媽），沒關係，我來」，隨後就拿起工具和木板組裝。

陳仙梅在一旁看著她的小男人專注組裝櫃子，一步一步慢慢做，不對就拆掉換另一個，沒多久時間大兒子就把櫃子完成；看到成品當下，陳仙梅不斷稱讚兒子有多棒，她也發現本來沒自信的大兒子臉上露出為自己驕傲的神情。

不過，陳仙梅有感而發地表示，大兒子其實專注力不夠，在學校班級上被認為是常常分心的「問題小孩」，但她曾帶兒子去看醫師，在這次組裝櫃子的經驗中她發現，在他喜歡的事物上他可以相當專注，比起課本上的東西，「窗外的白雲和蝴蝶，他可能更有興趣」。

所以陳仙梅很放心地說出自己的想法，「能讀（書）盡力讀，父母努力供讀，不能讀又如何？天也不至於塌，每個孩子找到自己的優勢和興趣比讀書更重要」。