民眾在購買生鮮食品的時候，往往會希望挑到最新鮮、效期較長的產品，不過日前卻有網友在社團發文抱怨，每次逛美式賣場時，總會遇到有人在翻最底層的牛奶，讓她不禁吐槽「是在找12月到期的嗎？」貼文一出，也引來許多苦主回應，其實不是為了挑日期，而是真的吃過虧。

美式賣場好市多Costco是民眾最愛光顧的賣場之一，自有品牌的鮮奶保存期限更長達70天，是許多人常常會放進購物車的選項，有女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，「真奇怪...明明期限還有快一個半月，還是一堆人在挑。」對於顧客東挑西撿的行為相當不解。

網友發文抱怨，總有人翻找最底層的牛奶「是要找12月到期的嗎？」（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

文章發出後，有許多網友表示認同並跟著附和，「真的很無言，每次都會看到一直翻一直翻」、「每次在那挑三揀四的是在看相親對象嗎」、「真的！有人還一罐一罐看日期！等他還沒看完我都搬三箱了！」

但也有許多網友抱持相反意見，認為「沒破壞產品的前提下，你管人家愛怎麼挑」、「花一樣的錢，願意花時間去挑選更新鮮的，沒有錯吧」、「我自己買過拉環不見的」。除此之外，還有許多吃過悶虧的網友表示，主要是因為有民眾會抱著鮮奶逛街，要結帳時才將已經退冰的鮮奶換成新的，才讓人對前排的鮮奶卻步。