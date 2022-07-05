霧峰區是台中市種植龍眼的主要產區，今年因授粉時被雨影響，結果率約剩5成。（張亦惠攝）

霧峰區是台中市種植龍眼的主要產區，今年因授粉時被雨影響，結果率約剩5成。（張亦惠攝）

台中市霧峰、大里、太平都是龍眼的產區，其中又以霧峰產量最高，占全台第二，產季約從8月初立秋後開始到9月，近幾年來龍眼受天氣影響，產量皆不佳，今年雖風調雨順，但龍眼授粉時遇雨，導致結果率不佳，加上這個月又是颱風好發季，農民只能祈禱「颱風不要來」，避免收成狀況雪上加霜。

霧峰區果樹產銷班第一班班長張仲景在霧峰桐林社區種植龍眼已超過60年，張仲景表示，這幾年龍眼產量都不太好，主要是受天氣影響，但中部狀況稍較南部好一些，聽聞外地前來養蜂的蜂農表示，今年因南部龍眼花幾乎沒開，花東地區的蜂農直接前往中部，不像以往是從南部開始一路往中部養。

分析近幾年的龍眼生長，張仲景說，去年初時遇上乾旱，結果不佳，果粒偏小，加上7、8月時逢大雨，收成狀況不好；今年雖風調雨順，但雨下得不是時候，龍眼開花後碰上大雨，導致無法授粉，結果率剩約5成，目前還沒到收成季節，只能收成前不要遇到大雨，否則心血又會付之東流。

張仲景表示，目前龍眼種植上，除了天氣不穩只能「靠天吃飯」外，最嚴重的就是缺工的問題，龍眼多是種植在山坡地上，所有工作幾乎都需要人工進行，但因農業人口老化，採摘等工作需聘人作業，有時聘到不熟悉相關作業的人，又要擔心他們是否會摔傷等，是目前最大的困境。