高房價時代，頭期款負擔沉重，不少年輕人會找家中長輩幫忙分擔頭期壓力。有女網友訴苦，她與男友打算買房，想向父母借100萬減緩壓力，卻被媽媽以沒錢為由拒絕，但幾天後，父母竟討論幫哥哥買一戶1800萬的預售屋，對比之下，她借100萬都被回絕，不禁直嘆「認命了」。

這名女網友在社群平台Dcard發文說，從小就知道家裡重男輕女，她也習慣不願爭辯。她說，有次爸媽朋友在爭家產，因此便藉題發揮說「房子跟財產是要留給哥哥的」，甚至還表示，如果哥哥沒有結婚生子，他們就把房子賣了去環遊世界。

這時，有結婚計畫的她語帶試探對父母說「房子給我就好」，未料卻被拒絕。父母認為未來小孩不跟家裡姓，她結婚就是嫁出去，甚至要求婚後把東西搬走，不要放在家裡佔房間，讓她十分委屈，「家也才4個人，整棟的透天，樓上還有3間的空房，卻連一個房間都不願留給我」。

直到最近，她和男友物色到一間不錯的房子，但200萬的頭期款外加裝潢不是筆小錢，因此她希望父母能借100萬幫忙，之後也會還清這筆錢。遺憾的是，媽媽想都沒想就拒絕了，要他們自己想辦法。

然而，隔幾天她卻發現父母與哥哥討論買房的事，是一間1800萬含車位的預售屋。過幾天，媽媽主動問起她和男友買房的事，讓她重燃希望詢問「那妳會借我一些錢做裝潢費嗎？」，但媽媽的回應還是讓她落空。

之後她繼續追問此前預售屋的事情，「你們之前不是要幫哥哥買預售屋？」、「現在這棟不就是他的了，幹嘛又買」，媽媽理所當然的表示，哥哥買了他們也沒錢了，而且他們兩人是要買給哥哥和他老婆自己住。

「朋友問我，我不會不平衡嗎？」她坦言早已習慣這種事情，一次沒有也不會再問，寧願跪下求親戚幫忙，也不會再問他們借錢，「我不是個性硬，是認命」。

文章曝光，底下留言安慰原PO，並忿忿不平表示，「要是我的話早就不甩他們了」、「以後不用扶養了，那是你哥哥的父母了」、「連拿現在的房子貸款100借裝潢都不要，真的很心寒」、「那就趕快搬出去自力更生吧」。