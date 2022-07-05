最近天氣變化劇烈，不少地區受午後大雨影響淹水災情頻傳。明（6日）除中南部地區有短暫陣雨，中部以北山區午後亦有局部性豪雨發生機率。氣象粉專「天氣即時預報」表示，周四（7日）迎來24節氣的「小暑」，太平洋高壓增強，全台恢復典型夏季天氣，預估7月中旬才有熱帶擾動發展趨勢。

5日、6日定量降水預報圖。（圖／中央氣象局提供）

中央氣象局表示，明天受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區早上可見陽光，午後則須留意雷陣雨，尤其中部以北地區及各地山區有局部大雨發生機率，中部以北山區亦有局部性豪雨發生機率。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫約25至27度；南部地區白天高溫為31到33度，中部以北及東半部地區為32至35度。中午前後新北市、新竹縣為橙色燈號，有連續出現36度以上高溫機率，台北市、台東縣及花蓮縣縱谷為黃色燈號，亦有36度以上高溫發生可能，紫外線也偏高。

高溫資訊。（圖／中央氣象局提供）

氣象粉專「天氣即時預報」發文指出，周四為24節氣的「小暑」，太平洋高壓逐漸增強，全台恢復典型夏季天氣，各地多為多雲到晴且高溫炎熱，午後有雷陣雨的天氣，降雨範圍及時間也逐漸縮減。

至於下個颱風何時出現，預估要等到7月中旬，西北太平洋才有熱帶擾動再度活躍趨勢，在此之前海洋上相對平靜。