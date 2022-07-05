金管會5日召開本國銀行總經理第53次業務聯繫會議。金管會主委黃天牧針對本次會議議題，特別強調四點：「關懷弱勢民眾金融需求、勿漂綠、反詐騙、反洗錢」。此次會議也公布「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，第一期實施期間為111年4月1日至113年12月31日，預期目標為對六大核心戰略產業放款增加2,500億元。

此次會議由銀行局局長莊琇媛主持，邀集銀行公會及39家本國銀行總經理，就當前重要政策措施以及社會大眾關心議題交換意見，三家純網銀樂天國際銀行、將來銀行、LINE Bank也首度全員到齊。

黃天牧於會議結束前到場，針對本次會議議題，特別強調四點：

一、銀行吸收社會資金，應關懷高齡、失智、身心障礙者、偏鄉等弱勢民眾之金融需求，實現金融包容性。

二、近期國外主管機關對「漂綠」或「永續資訊不實」開始採取裁罰措施，金管會目前對銀行業仍以「鼓勵」方式推動綠色及永續金融，各銀行要注意相關商品及服務須「名實相符」。

三、詐騙造成民眾財產損失，希望銀行從業人員秉持同理心，跨部門共同合作協助民眾防制詐騙。

四、執行洗錢防制過程中，請注意落實以風險為基礎，並符合比例原則。

銀行局副局長林志吉指出，有銀行總經理針對反洗錢門檻提出建議，現在民眾到銀行辦理新台幣3萬元跨境匯款就要進行防洗錢管制太過嚴格，建議檢視相關措施，把金額提高。由於反洗錢是依循金融防制洗錢工作組織的國際標準訂定，金額上不適合做調整，不過可以針對定期性的交易，例如父母匯錢給留學子女，或是企業主有定期交易需求、銀行對某些客戶很熟悉，可簡化一些流程，會請銀行公會做討論。

此次會議也公布，「本國銀行加強辦理中小企業放款方案」第十七期實施期間為2022年1月1日至2022年12月31日，預期目標為對中小企業放款餘額成長新臺幣3,500億元；另並推動「獎勵本國銀行辦理六大核心戰略產業放款方案」，第一期實施期間為2022年4月1日至2024年12月31日，預期目標為對六大核心戰略產業放款增加2,500億元。