據陸媒報導，5日下午一則有關大陸智慧手機品牌在越南生產手機的消息衝上微博熱搜前5名，引起了很多網民關注。小米赴越南生產手機傳聞已久，最新情況是已交付了首批在越南生產的智慧型手機，委由香港商DBG科技公司承製。

據《環球網》報導，小米開始在越南生產手機，但並未在越南直接建造自有工廠，而是委託香港的外包商DBG科技代工，目前首批手機已開始生產。

報導說，生產小米手機的工廠占地面積約為20萬平方米，投資約8000萬美元。這家港商除了生產智能手機外，還將生產數據傳輸設備和電路基板等各種零部件。該工廠生產的產品不僅會供應當地市場，還將將出口到馬來西亞、泰國等一些東南亞市場。

根據此前分析公司Counterpoint的數據顯示，小米在今年前3個月佔據了越南智慧手機20.6%的市場份額，僅次於三星（34％），已經成了當地第2大手機廠商。

小米手機赴越南製造的消息受到大陸民眾矚目，主要是因為近幾年來有大量的外商與大陸本地廠商將工廠遷往越南，越南經濟增長速度加快，GDP增速已超越多個大陸經濟較發達的省份。此一現象讓許多民眾擔憂越南是否會奪走中國做為世界工廠的優勢，對中國造成同儕競爭壓力。

尤其小米是大陸知名民族品牌，如果連小米都送到越南代工，可能顯示其他陸企或外企受越南吸引而前往投資設廠的趨勢會愈來愈明顯，越南對大陸產業經濟造成的競爭壓力可能也會愈來愈大。不過也有部份經濟人士表示，越南與大陸生產事業各有優勢，越南無法取代中國做為世界工廠的地位。