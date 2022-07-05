大陸央視新聞報導，巴基斯坦信德省政府和巴基斯坦反恐部門當地時間7月5日下午，在克拉嗤召開新聞發布會，通報關於克拉嗤大學孔子學院遇襲案的最新進展。

信德省新聞部長沙吉·梅蒙在記者會上說，巴基斯坦反恐部門逮捕了克拉嗤大學孔子學院襲擊案的主要犯罪嫌疑人，他是分離組織「俾路支解放軍」和「俾路支解放聯盟克拉嗤」（BLF）的指揮官，是克拉嗤大學孔子學院襲擊案的主謀，善於製造簡易爆炸裝置。從去年開始，他試圖對一些女性和女學生進行洗腦，說服她們參加自殺式爆炸襲擊。

沙吉·梅蒙說，恐怖分子發動恐怖襲擊是為了破壞中巴經濟走廊專案，阻止外國人在巴基斯坦的投資。而巴基斯坦的安全機構將竭盡全力保障巴基斯坦所有人的安全。

他還表示，目前對該嫌犯的調查還在進行當中，有外國勢力疑似在幕後操縱這起襲擊案，他們將繼續對該案件進行調查。

巴基斯坦信德省高級警官吳拉姆·納比（Ghulam Nabi Memon）4日表示，在巴基斯坦反恐部門的努力下，克拉嗤大學孔子學院襲擊案的一名重要嫌疑人已經被逮捕。

今年4月26日巴基斯坦克拉嗤大學內一輛麵包車爆炸，造成3名中國公民和1名當地司機身亡。