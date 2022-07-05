台中市府分年編列經費共1.5億元，大雅上楓圖書館5日啟用。（陳淑娥攝）

台中市府斥資逾1.5億元打造的上楓圖書館，歷經3任市長、10年時間，5日開館啟用。市長盧秀燕表示，上楓國小用地共構多功能圖書館及活動中心，打造全齡化綠建築圖書館，為大雅區提供更優質且多元的閱讀服務。

由於原有大雅圖書館面積僅227坪，空間無法滿足民眾閱讀需求，適逢上楓國小徵收新校地計畫建置活動中心，經評估用地面積、設館位置、交通動線及周邊人口等，規劃共構興建上楓圖書館及上楓國小活動中心。

市長盧秀燕表示，大雅區臨近中科園區，擁有便利交通網絡，隨著移居人口逐年增加，民眾對閱讀能量需求日增。上楓圖書館從購地、規劃到興建共歷經3任市長、10年時間，市府分年編列總經費1億5860萬元，台中首座以「環境教育」為主題的上楓圖書館誕生了。

盧秀燕指出，市府持續推廣閱讀風氣，購書預算從原本的5000萬元，今年倍增投入1億元。上楓圖書館結合圖書館及上楓國小活動中心，是一座兼具環境永續、節能智慧及安全友善的圖書館。

文化局表示，上楓圖書館內設計採分齡分眾，規劃親子共讀區、兒童閱覽區、期刊報紙區、樂齡閱讀區、青少年閱覽區及多功能活動室等，共擁有286席閱覽座位、6萬冊新書、12台公用電腦、20席筆電插座座位。此外，配合開館更推出手繪限量版「開館紀念借書證」，民眾到館辦證即可收藏。

台中市府打造全齡化的綠建築圖書館，上楓圖書館更榮獲「建築園冶獎」及2019年國家卓越建設獎最佳規劃設計類「卓越獎」殊榮。