印度在上周五完成了自製飛翼無人機SWiFT的首飛，印度特別強調，此架飛機許多部分都是本土製商所製作的。

防衛新聞(Defense News)報導，SWiFT是位在班加羅爾(Bengaluru)的國營航空發展中心所研製，它是一款「技術實驗機」，為更大型的武裝無人機Ghatak提供技術經驗，因此外型小的多。這次試飛，在印度南部奇特拉杜爾加（Chitradurga）的航空試驗場進行的。

印度國防部長辛格（Rajnath Singh）表示，包括機身、起落架以及整個飛行控制系統、航空電子系統都是印度國內自行開發。他說：「這是自主研發飛機的一項重大成就，可以減少印度在關鍵軍事方面，對外國的產品過於依賴的問題。」

印度攻擊無人機Ghatak。 (圖/印度國防發展中心)

SWiFT完成了起飛、爬升、空中巡航、跟隨導航點、降低高地到著陸的試飛，接下來要測試監偵系統，也就是無人機的「眼睛」。

不過，在動力系統方面，SWiFT仍然需要外國提供的引擎，這架無人機使用的是俄羅斯土星科研集團( NPO Saturn )的1具36MT小型渦扇發動機為動力。

航空發展機構現在將評估與飛機配置、自主起降技術、可伸縮起落架系統和低雷

一位參與試的技術員指出，至少需要再進行10次飛行測試，才能證明 SWiFT 平台的能力，然後政府才會為更大型的Ghatak無人機提供全面開發資金。