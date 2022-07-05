男子在國道上打開特斯拉自動駕駛功能，竟與友人在車內睡覺。（翻攝自臉書爆廢公社）

睡到另一個世界去？有男子在特斯拉車內拍影片，後座與副駕駛座的朋友都在睡覺，看似正常狀況，當鏡頭一轉往駕駛座，竟然發現駕駛也在睡覺，並且雙手也為握住方向盤，才發現原來駕駛打開自動駕駛；該網友其他影片也可發現，影片裡有3輛歐系車在國道上狂飆，並拍下時速246公里畫面，炫耀「台北台中46分鐘」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段21秒抖音影片，影片中可見有輛特斯拉電動車駕駛在國道1號，鏡頭先是拍到坐在後座友人在睡覺，鏡頭在慢慢往前拍下副駕駛座友人也在睡覺，一切看似正常，但鏡頭一往駕駛座拍攝時，竟發現應該要手握方向盤的駕駛，竟然也在睡覺，甚至雙手也沒握緊方向盤，才發現原來駕駛開啟自動駕駛；原PO也大罵這離譜的行為「這根本危險吧...」。

男子在國道上打開特斯拉自動駕駛功能，竟與友人在車內睡覺。（翻攝自臉書爆廢公社）

影片一出，網友也罵翻，紛紛留言表示「睡到陰間自然有人叫醒」、「睡到另一個世界去」、「超危險」、「科技進步，未來會越來越多自動駕駛」、「往陰間的道路」、「沒有差吧！一路好走」、「這麼懶得開車就把買車的錢拿去搭客運或計程車就好了」、「無論如何也是七天後回家」、「就是這樣才容易出事」。

另外，從該影片的抖音帳號可發現，另外有1部影片，影片中3輛歐系車在國道上狂飆，拍攝者還拍下時速246公里與156公里，以及214公里，並寫下「認識這些朋友都不知道自己能活多久，台北台中46分鐘」。